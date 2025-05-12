Подросток из Железногорска отправил на патриотический проект фото порнозвезды

На подростка, который отправил на патриотический проект фотографию порнозвезды из США, написали заявление в полицию. Сделала это администрация курского Железногорска, где все и произошло.
Как рассказал глава проекта «Лица Победы» Антон Польский РИА Новости, на мультипанно в городе среди портретов героев Великой Отечественной войны оказалось фото американского порноактера.
«Та фотография, которую он прислал была умышленно застарена, черно-белая, поэтому так произошло. Конечно, мы были в шоке, потому что и мой дед там, два деда моих там, это же просто глумление над тем, что у нас святое. В полицию поступило заявление от администрации города, первого или второго числа оно поступило. Сейчас делом занимается полиция», — рассказал спикер.
Организаторы проекта просили местных жителей присылать фото ветеранов. Они никак не ожидали, что кто-то решится на такое глумление. Однако Польский признал, что ошибка с его стороны есть, так как он не знал этого актера и, уверяет, что фильмы подобного характера не смотрит.
Панно с американским порноактером было установлено перед зданием железногородской администрации. В роли заказчика выступало местное правительство.
Как KP.RU писал ранее, СК РФ возбудит дело об осквернении неизвестными вандалами памятника советским воинам в Таллине.