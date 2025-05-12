Подросток из Железногорска отправил на патриотический проект фото порнозвезды

«Та фотография, которую он прислал была умышленно застарена, черно-белая, поэтому так произошло. Конечно, мы были в шоке, потому что и мой дед там, два деда моих там, это же просто глумление над тем, что у нас святое. В полицию поступило заявление от администрации города, первого или второго числа оно поступило. Сейчас делом занимается полиция», — рассказал спикер.