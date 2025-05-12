«Мы ни рубля на Полину Гагарину или на какой-то другой концерт не взяли». Губернатор Караев сказал, кто оплатил концерт Полины Гагариной в Гродно

Губернатор Гродненской области Юрий Караев рассказал, кто оплатил концерт Полины Гагариной в Гродно, который прошел в городе в День Победы 9 мая 2025 года.
Караев, как сообщается в официальном телеграм-канале ТРК «Гродно», подчеркнул, что выступление популярной российской артистки не было оплачено из бюджетных средств.
Юрий Караев отметил, что все средства на выступление Полины Гагариной не брались из бюджета Гродненской области, источником финансирования не были — и не могли быть — также средства налогоплательщиков.
Председатель Гродненского облисполкома отметил, что выступление Полины Гагариной было организовано и оплачено за счет спонсорских средств и внебюджетных источников.
— Из областного бюджета мы такие вещи оплачивать не можем. Это всегда добропорядочные спонсоры из частного бизнеса, — констатировал Юрий Караев.
— У граждан, у населения, у пенсионеров, у школьников, у больных и у тех, кто нас соцобеспечении, мы ни рубля на Полину Гагарину или на какой-то другой концерт не взяли, — добавил Караев.
К слову, как мы писали ранее, послушать песни Полины Гагариной на площади Ленина в Гродно собралось около 110 тысяч белорусов (точная цифра известна — вот тут про это). Тогда же губернатор Караев вышел на сцену и поприветствовал артистку:
На концерт Полины Гагариной в Гродно собралось порядка 110 тысяч человек. Фото: телеграм-канал «Новости Гродно. Гродно Плюс».
— Дорогая Полина! Спасибо от всего Гродно, что [вы] с нами в такой день, важный для нас. Наш спектакль не окончен. Мы благодарим замечательную певицу, нашу гостью из России, которая со всеми трудностями добиралась к нам со всей своей командой. Спасибо всем! Желаем еще раз всем мирного неба надо головой в наш День Победы! Спасибо большое, огромное! — эмоционально произнес Караев, ранее занимавший должности министра внутренних дел Беларуси и помощника президента по Гродненщине. Видео этого момента опубликовал телеграм-канал «Пул 4 регион».
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