«Мы ни рубля на Полину Гагарину или на какой-то другой концерт не взяли». Губернатор Караев сказал, кто оплатил концерт Полины Гагариной в Гродно

— Дорогая Полина! Спасибо от всего Гродно, что [вы] с нами в такой день, важный для нас. Наш спектакль не окончен. Мы благодарим замечательную певицу, нашу гостью из России, которая со всеми трудностями добиралась к нам со всей своей командой. Спасибо всем! Желаем еще раз всем мирного неба надо головой в наш День Победы! Спасибо большое, огромное! — эмоционально произнес Караев, ранее занимавший должности министра внутренних дел Беларуси и помощника президента по Гродненщине. Видео этого момента опубликовал телеграм-канал «Пул 4 регион».