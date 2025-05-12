Больше 80 человек пропали в Ростовской области за апрель

В Ростовской области за минувший месяц пропал 81 человек. Отряд «ЛизаАлерт» Ростовской области подвел итоги работы за апрель 2025 года. Статистику опубликовали на официальной странице в социальной сети.
Так, за апрель поступила 81 заявка о пропаже. Найти живыми удалось 51 человека. К сожалению обнаружены погибшими трое пропавших. По-прежнему остаются в поиске семь человек. Также есть пять случаев воссоединения потерявшихся с семьей и один запрос от программы «Жди меня».
Сегодня волонтеры продолжают заниматься поисками пропавших людей.
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