Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больше 80 человек пропали в Ростовской области за апрель

81 случай за месяц: как работают поисковики Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за минувший месяц пропал 81 человек. Отряд «ЛизаАлерт» Ростовской области подвел итоги работы за апрель 2025 года. Статистику опубликовали на официальной странице в социальной сети.

Так, за апрель поступила 81 заявка о пропаже. Найти живыми удалось 51 человека. К сожалению обнаружены погибшими трое пропавших. По-прежнему остаются в поиске семь человек. Также есть пять случаев воссоединения потерявшихся с семьей и один запрос от программы «Жди меня».

Сегодня волонтеры продолжают заниматься поисками пропавших людей.

Подпишись на нас в Telegram.