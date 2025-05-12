Похороны актрисы Нины Гребешковой пройдут 14 мая

«На ее [одноклассницы] дне рождения я заявила, что мечтаю стать педагогом. “Почему?” — спросил Луговской. — “Хочу сеять разумное, доброе, вечное”. — “Вы знаете, есть другая профессия, которая сеет разумное, доброе, вечное. Не хотите стать артисткой?” — “Нет, что вы, это исключено”. Тем не менее Луговской посоветовал дочери после школы отнести мой аттестат во ВГИК — я даже не знала, что есть такой институт. И мы с ней рискнули. Правда, документы не хотели брать — было уже 1200 человек в конкурсе. Но Маша упросила председателя приемной комиссии. На меня жалостливо так посмотрели: “Ладно, давайте”.