Считавшийся мертвым кит «ожил» и появился у берегов США

Похожий случай произошел в начале декабря 2024 года, когда считавшегося вымершим лопатозубого кита выбросило на берег в Новой Зеландии. Кроме того, в апреле того же года на пляж в Малайзии выбросило неизвестное животное. Разложившаяся туша была обнаружена на берегу неподалеку от города Лунду в штате Саравак. «Вечерняя Москва» узнала у океанолога Анатолия Таврического, какому животному могут принадлежать эти останки.