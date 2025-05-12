Считавшийся мертвым кит «ожил» и появился у берегов США

Исследователи обнаружили у побережья американского штата Массачусетс самку северного гладкого кита по кличке Кэлвин, которую считали погибшей три года назад.
Ученые видели животное в последний раз с характерными ранами от рыболовных сетей и попавшего в океан мусора. При этом зачастую морские обитатели, получившие подобные травмы, вскоре погибают. Эксперты думали, что Кэлвин не удалось выжить, однако в конце апреля она «ожила» — ее заметили в стае из 60 китов в ходе съемки с воздуха.
— Кэлвин осиротела в возрасте восьми месяцев в 1992 году, когда ее мать погибла после столкновения с большим судном. Сама Кэлвин рожала четыре раза и пережила восемь запутываний в сетях, — передает People.
Похожий случай произошел в начале декабря 2024 года, когда считавшегося вымершим лопатозубого кита выбросило на берег в Новой Зеландии. Кроме того, в апреле того же года на пляж в Малайзии выбросило неизвестное животное. Разложившаяся туша была обнаружена на берегу неподалеку от города Лунду в штате Саравак. «Вечерняя Москва» узнала у океанолога Анатолия Таврического, какому животному могут принадлежать эти останки.