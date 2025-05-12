Центр Ростова остался без электричества вечером 12 мая

В центре Ростова-на-Дону вечером 12 мая произошла авария на электросетях. Об этом сообщили в пресс-службе Донэнерго. Отключение электроэнергии произошло около 21:40.
Причиной стало технологический сбой в сети. Из-за этого без электричества остались дома на ключевых улицах города: проспект Буденновский, улица Пушкинская, улица Большая Садовая.
По данным специалистов, ориентировочное время восстановления — два часа. Подача электроэнергии возобновится без предупреждения. Сейчас специалисты уже приступили к восстановительным работам.
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