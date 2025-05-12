Что такое лихорадка Западного Нила, об опасности которой предупреждает Роспотребнадзор

Основные эндемичные районы — это Африка, некоторые части Азии и Ближнего Востока. Первая крупная вспышка в США была зафиксирована летом 1999 года, после чего случаи заболевания зарегистрированы еще в 48 штатах. Существуют редкие случаи передачи вируса через переливание крови, трансплантацию органов или от матери к ребенку во время беременности или грудного вскармливания, такие случаи чаще всего не имели научного обоснования.