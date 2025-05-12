Что такое лихорадка Западного Нила, об опасности которой предупреждает Роспотребнадзор

Чтобы не заболеть лихорадкой Западного Нила, следует носить одежду, защищающую от укусов комаров.
Рост заболеваемости лихорадкой Западного Нила, передаваемой через укусы комаров, в этом году ожидается в августе. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.
В ведомстве предупредили, что наибольшая опасность сохраняется с июня по сентябрь в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах, а в южной части европейской России — с апреля по октябрь. Основными переносчиками вируса являются водоплавающие и околоводные птицы. Особенно уязвимы находящиеся в природных очагах инфекции. Подробнее о симптомах, профилактике и лечении ЛЗН — в материале URA.RU.
Симптомы лихорадки Западного Нила.
При заболевании ЛЗН у человека возникает головная боль и повышается температураФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Вирус Западного Нила — это инфекционное заболевание, передающееся человеку через укусы зараженных комаров. В подавляющем большинстве случаев (до 80%) болезнь протекает бессимптомно либо с незначительными неспецифическими проявлениями, такими как повышение температуры, головная боль, ломота в теле и общая слабость. Реже отмечаются кожная сыпь, увеличение лимфатических узлов и боль в глазах.
Опасность заболевания заключается в возможности развития тяжелых осложнений. В редких случаях инфекция приводит к поражению центральной нервной системы — развивается энцефалит, менингит или воспаление тканей спинного мозга, что может сопровождаться судорогами, нарушением сознания, параличом конечностей и дыхательных мышц. Самой тяжелой формой считается менингоэнцефалитическая, при которой уровень летальности может достигать 50%.
Легкие формы заболевания обычно проходят самостоятельно. При появлении выраженных симптомов (сильная головная боль, резкая мышечная слабость, нарушения координации, ригидность мышц шеи или изменение психического состояния) необходимо срочно обратиться за медицинской помощью и госпитализировать пациента для наблюдения и поддерживающей терапии. Инкубационный период обычно составляет от двух до восьми дней, в отдельных случаях — до трех недель.
Как передается вирус.
Заразиться ЛЗН можно через укус комара, который является носителем вирусаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Вирус Западного Нила передается людям и животным через укусы зараженных комаров, которые становятся носителями после укуса инфицированных птиц. Заражение человека возможно только через укус комара; вирус не передается при обычном контакте или поцелуе. Вспышки лихорадки чаще всего происходят в эндемичных районах в жаркое время года, особенно в августе и начале сентября, когда активность комаров возрастает.
Основные эндемичные районы — это Африка, некоторые части Азии и Ближнего Востока. Первая крупная вспышка в США была зафиксирована летом 1999 года, после чего случаи заболевания зарегистрированы еще в 48 штатах. Существуют редкие случаи передачи вируса через переливание крови, трансплантацию органов или от матери к ребенку во время беременности или грудного вскармливания, такие случаи чаще всего не имели научного обоснования.
Лечение лихорадки Западного Нила.
Пациентам с ЛЗН чаще всего назначают симптоматическое лечение Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В настоящее время не существует эффективных противовирусных препаратов для лечения лихорадки Западного Нила. Пациентам назначается симптоматическая и поддерживающая терапия: используются анальгетики при головной боли, жаропонижающие при высокой температуре, спазмолитики при мышечных болях.
При развитии энцефалита или менингита больного кладут в больницу, где ему проводят интенсивную терапию, включая внутривенные инфузии и профилактику вторичных инфекций. В некоторых случаях применяется терапия интерфероном, которая, может помочь ускорить выздоровление. Однако стопроцентная эффективность данной терапии еще не доказана. По данным «Центра гигиенического образования населения» Роспотребнадзора, прогноз при ЛЗН чаще всего благоприятный.
Как не заболеть вирусом ЛЗН: советы по профилактике.
Чтобы не заразиться вирусом Западного Нила, следует установить на окна москитные сетки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Чтобы не подхватить вирус лихорадки Западного Нила рекомендуется использовать москитные сетки на окнах и дверях, при необходимости — навесные сетки над кроватями, а также фумигаторы и репелленты. Но перед их применением нужно внимательно ознакомиться с инструкцией.
При посещении лесопарковых зон и водоемов следует надевать закрытую одежду. Кроме этого, лучше не допускать появления стоячей воды на приусадебных и дачных участках, чтобы избежать размножения комаров. Пребывание в заболоченных местах также рекомендуется ограничить. Помимо этого, стоит избегать прогулок на улице в вечернее и утреннее время, а также носить одежду с длинными рукавами и брюками, на которую предварительно можно нанести защитную мазь, крем или аэрозоль.