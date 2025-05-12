Кардиолог Рохас назвал три ранних симптома проблем с сердцем

Проблемы с дыханием, дискомфорт в районе груди и отеки нижней части тела к концу дня могут указывать на развивающиеся проблемы с сердцем. Об этом рассказал кардиолог Аурелио Рохас.
По словам медика, на сердечную недостаточность может указывать затруднение дыхания в лежачем положении. Он объяснил, что люди с таким тревожным симптомом часто просыпаются по ночам и садятся, чтобы отдышаться. Доктор рассказал и о другим признаке — чувстве сильного стеснения или давления в груди, которое обычно возникает при повседневной физической нагрузке. При этом третьим симптомом проблем с сердцем кардиолог назвал постоянные отеки ног.
— Самый явный симптом заключается в том, что при прикосновении к опухшей ноге пальцем вмятина четко выражена… Этот часто игнорируемый сигнал может указывать на то, что сердце неэффективно перекачивает кровь, — передает слова Рохаса Vanitatis.
Кардиолог и терапевт медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Диляря Исламова в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала, что самостоятельно распознать сердечный кашель не так просто, поскольку его симптомы, в частности одышка и общая слабость, нередко напоминают другие болезни.