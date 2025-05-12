Кардиолог Рохас назвал три ранних симптома проблем с сердцем

По словам медика, на сердечную недостаточность может указывать затруднение дыхания в лежачем положении. Он объяснил, что люди с таким тревожным симптомом часто просыпаются по ночам и садятся, чтобы отдышаться. Доктор рассказал и о другим признаке — чувстве сильного стеснения или давления в груди, которое обычно возникает при повседневной физической нагрузке. При этом третьим симптомом проблем с сердцем кардиолог назвал постоянные отеки ног.