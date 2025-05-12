Пастор в США насиловал прихожан и заставлял их бесплатно работать

В Нью-Джерси самопровозглашенного пастора уличили в использовании рабского труда и в насилии над прихожанами. В период с 2011 по 2020 год Трева Эдвардс и его жена Кристин заманивали в свою секту людей, которые столкнулись с финансовыми или семейными трудностями.