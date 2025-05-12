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Пастор в США насиловал прихожан и заставлял их бесплатно работать

В Нью-Джерси самопровозглашенного пастора уличили в использовании рабского труда и в насилии над прихожанами. В период с 2011 по 2020 год Трева Эдвардс и его жена Кристин заманивали в свою секту людей, которые столкнулись с финансовыми или семейными трудностями.

В Нью-Джерси самопровозглашенного пастора уличили в использовании рабского труда и в насилии над прихожанами. В период с 2011 по 2020 год Трева Эдвардс и его жена Кристин заманивали в свою секту людей, которые столкнулись с финансовыми или семейными трудностями.

При этом Трева называл себя пророком, который якобы может общаться с богом.

— Обвиняемые изолировали жертв, следили за их коммуникациями и местонахождением, убеждали их, что не члены организации злые или одержимы дьяволом, — говорится на сайте прокуратуры США.

Одну из последовательниц его учений Трева много раз насиловал, после чего потребовал сделать аборт. Супружеской паре предъявили обвинения, сейчас идет расследование.

Ранее в аэропортах Аргентины задержали 14 человек, подозреваемых в торговле людьми. Среди задержанных оказался и основатель секты «Ашрам Шамбалы»* Константин Руднев, называвший себя «пришельцем с Сириуса». О преступлениях «Ашрама Шамбалы»* — в отдельном материале «Вечерней Москвы».

*Организация запрещена на территории РФ.