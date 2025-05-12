Немецкий хоккеист, защитник клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» Мориц Зайдер выразил сожаление из-за отсутствия российской сборной на чемпионате мира по хоккею. Его слова приводит Sport 24. «Мы в НХЛ показываем, что можно найти способы играть с ними, ведь они лучшие в мире, а дела властей — не моя забота. Конечно, мы бы хотели, чтобы лучшие игроки участвовали в турнире», — заявил спортсмен. Также Зайдер отметил, что он поддерживает идею возвращения российских спортсменов на международные соревнования, однако отметил, что «есть высшие силы, которые я не могу контролировать». Напомним, ранее сообщалось, что Международная федерация фехтования допустила фехтовальщиков из России к участию в командных соревнованиях.