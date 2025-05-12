«Настоящий триумф»: Чернышенко поздравил взявших золото школьников на Менделеевской олимпиаде

Соорганизатором 59-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по данному предмету выступил химический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Данное состязание продолжает традиции Всесоюзной олимпиады школьников и проводится с 1967 года. Согласно информации ЮНЕСКО, в 2024 году по числу стран-участниц эта олимпиада заняла второе место среди всех мировых химических олимпиад.