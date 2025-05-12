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Банда неуловимых поджигателей орудует на Ставрополье

На протяжении трех лет на Ставрополье не могут поймать поджигающих горы пироманов.

Источник: Комсомольская правда

Ставропольский край столкнулся с волной пожаров. Несмотря на раннее введение пожароопасного периода (с 1 апреля по ноябрь), возгорания продолжаются круглый год. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Северный Кавказ.

Тревожная статистика МЧС показывает, что возгорания только увеличиваются с каждым годом. Если в 2022 зафиксировали шесть пожаров, то за первые месяцы 2025 произошло уже девять крупных пожаров.

— Все случаи имеют человеческий след, — подчеркивают в МЧС. — Это не природные возгорания.

Например, 15 марта произошла серия пожаров на горе Развалка. По словам мэра Железноводска Евгения Бакулина, уже объявлено вознаграждение за информацию о поджигателях.

Эксперты бьют тревогу: традиционные методы борьбы с огнем не работают, требуется вмешательство правоохранительных органов и новые технологии мониторинга.

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