ИКАО назвала Россию виновной в крушение Boeing на Украине в 2014 году

При этом 13 марта Европейский суд по правам человека признал вину Украины в непринятии надлежащих мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе 2 мая 2014 года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такое решение проблеском здравого смысла. Он также добавил, что одного примера недостаточно для того, чтобы делать дальнейшие выводы.