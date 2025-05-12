В Петербурге повара подозревают в участии в террористической организации

По данным источника, мужчина переехал в Санкт-Петербург из бывшей советской республики, в РФ он работал в ресторане восточной кухни. В соцсети на него вышли представители террористической организации из Сирии, после чего он стал сторонником радикальных взглядов и принял решение вступить в ряды организации. Для этого фигурант выехал в Турцию, где в дальнейшем пересек границу с САР.