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В Петербурге повара подозревают в участии в террористической организации

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге в отношении повара завели уголовное дело, его подозревают в участии в террористической организации. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, фигуранта обвиняют в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и участии в деятельности незаконного вооруженного формирования и международной террористической организации.

По данным источника, мужчина переехал в Санкт-Петербург из бывшей советской республики, в РФ он работал в ресторане восточной кухни. В соцсети на него вышли представители террористической организации из Сирии, после чего он стал сторонником радикальных взглядов и принял решение вступить в ряды организации. Для этого фигурант выехал в Турцию, где в дальнейшем пересек границу с САР.

Правоохранители установили, что мужчина принимает участие в карательных операциях против конфессиональных меньшинств в Сирии.