Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность для переговоров с Россией

Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле и провести встречу 15 мая. После этого его американский коллега Дональд Трамп подчеркнул, что Киев обязан незамедлительно согласиться на предложенные Москвой прямые переговоры. Зеленский в тот же день заявил, что лично будет ждать Путина в Турции в случае, если к этому моменту стороны установят режим полного прекращения огня.