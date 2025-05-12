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Эрдоган призвал Зеленского не упускать возможность для переговоров с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским призвал того не упускать возникшую возможность для проведения прямых переговоров с Россией. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщили в пресс-службе канцелярии турецкого лидера.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским призвал того не упускать возникшую возможность для проведения прямых переговоров с Россией. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщили в пресс-службе канцелярии турецкого лидера.

По словам представителей главы государства, во время беседы с Зеленским Эрдоган подчеркнул важность возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом и отметил, что Анкара готова способствовать мирному урегулированию на всех этапах.

— Наш президент отметил, что будет приветствовать российскую и украинскую делегации в Турции по случаю мирных переговоров, — передает сообщение канцелярии турецкого президента РИА Новости.

Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле и провести встречу 15 мая. После этого его американский коллега Дональд Трамп подчеркнул, что Киев обязан незамедлительно согласиться на предложенные Москвой прямые переговоры. Зеленский в тот же день заявил, что лично будет ждать Путина в Турции в случае, если к этому моменту стороны установят режим полного прекращения огня.