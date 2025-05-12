Экономист Балынин: в 2025 году цены на сливочное масло и мясо снизятся

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин перечислил восемь продуктов, которые могут подешеветь в 2025 году. Изменение цен на часть из них связано с сезонностью.
Например, сильнее всего упадет в стоимость картофель, к осени этот продукт может подешеветь в 1,5−2,5 раза. Это объясняется новым урожаем. Но и объемы этого урожая будут оказывать влияние на финальный дисконт.
— При этом процесс снижения цен будет постепенным и он должен начаться уже в ближайшее время, — объяснил Балынин aif.ru.
В настоящий момент на прилавках в основном импортный картофель и цена на него дороже, чем на отечественный. Но как только начнет появляться новый урожай, импорт тоже станет дешеветь.
В зависимости от урожая осенью упадут цены на свеклу и капусту — на 20−30%, на лук — 25−40%.
Могут подешеветь куриные яйца примерно на 10−20%, мясо кур и гречка — на 5−7%.
— По ним удалось очень хорошо отладить производство и потребители в настоящее время обеспечены качественной продукцией по доступным ценам, — говорит экономист.
Сливочное масло станет дешевле на 3−5%.
Ранее, кандидат экономических наук Маргарита Кобец в беседе с Газета.ru рассказала, что в начале 2025 года гречка в России подешевела на 3%, и в дальнейшем цены останутся стабильными.
Ранее эксперты рассказали, что в мае может снизиться цена на импортную клубнику, бытовую технику и другие товары, которые зависят от курса доллара, пишет Life.ru.
Тем временем, в период с 29 апреля по 5 мая годовая инфляция в стране замедлилась с 10,34% до 10,21%. Об этом сообщает Минэкономразвития, пишет Rt.