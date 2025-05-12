Синоптик Позднякова: тепло в Москву придет после 15 мая

В ближайшие дни будет прохладно, ночами не больше 1−3 градусов тепла, а днем +10… +13. Ощутимо потеплеет уже в четверг, 15 марта. К тому моменту дневная температура приблизится к +15 °C. А на выходных воздух прогреется до + 20 градусов.