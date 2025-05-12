Синоптик Позднякова: тепло в Москву придет после 15 мая

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москву придет тепло.
В настоящий момент столица находится «в тылу» высотного циклона. Воздух приходит из нижних слоев стратосферы, а там он всегда холодный. Только когда Москва подпадет под периферию пришедшего с юга антициклона, то в городе появится прогретый воздух.
В ближайшие дни будет прохладно, ночами не больше 1−3 градусов тепла, а днем +10… +13. Ощутимо потеплеет уже в четверг, 15 марта. К тому моменту дневная температура приблизится к +15 °C. А на выходных воздух прогреется до + 20 градусов.
— В четверг, пятницу и субботу по земле пойдет тепло, а в верхних слоях воздух будет еще относительно холодным, — говорит синоптик aif.ru. — Местами кратковременные дожди.
Затем последует краткосрочное потепление, а после — новая волна прохлады.
— Ночью в районе +4…+6 °C, а днем всё же +14…+15 °C", — предположила синоптик.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует потепление в Москве с 13 мая. Несмотря на повышение температуры до +20 °С, показатели остаются ниже нормы, пишет Царьград.
Несмотря на значительное похолодание в ряде регионов отопление в квартирах могут вернуть только при условии среднесуточной температуры ниже +8 градусов на протяжении пяти дней подряд, пишет газета Известия.
Ранее, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Московской области к концу недели потеплеет до +19 °С. Ветер будет южный, 5—10 м/с. Днем местами порывы до 15 м/с, пишет Rt.