Продюсер Дворцов: карьера Орбакайте может скоро завершиться

Продюсер Сергей Дворцов допустил, что карьеры Кристины Орбакайте может совсем скоро завершиться. А причина в том, что дочь Аллы Пугачевой уже не ждут в Европе.
Латвия запретила певице въезд на свою территорию, в итоге один из ее концертов в большом гастрольном туре по Европе сорвался. Выступление в начале лета в Юрмале уже отменено, но артистка еще надеется восстановить справедливость через суд.
— В России она выступать не может, в Европе она никому не нужна, да и новые хиты, как раньше, когда с ней работали лучшие авторы, ей уже никто не напишет, — сказал NEWS.ru продюсер Сергей Дворцов.
От отметил, что желание Кристины Орбакайте выступать перед европейской аудиторией на фоне проблем с Латвией выглядит странно. Это больше похоже на «предсмертный крик», сказал он.
— Ничего вечного не бывает, будем ждать скорого завершения карьеры Кристины, — допустил Сергей Дворцов.
Ранее, Кристина Орбакайте выступила на Кипре. Поддержать певицу пришла ее мать Алла Пугачева, а вместе с ней двойняшки Лиза и Гарри.