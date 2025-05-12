Российскую теннисистку Андрееву довели до слез во время турнира в Риме

В решающий момент матча, при счете 1:1 и 15−0 на своей подаче, Андреева выиграла очко, однако во время розыгрыша на стадионе неожиданно включили свет. После этого Таусон обратилась к арбитру с жалобой, и судья Халле постановила переиграть эпизод. Мирра Андреева попыталась оспорить решение. «Вы понимаете, насколько смехотворно такое решение?» — сообщает «Чемпионат». Арбитр осталась при своем мнении, что и вызвало слезы спортсменки прямо на корте.