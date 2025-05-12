Зеленский надел брюки задом наперед и стал посмешищем в Сети

Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве надел брюки задом наперед, чем вызвал бурную реакцию в социальной сети X.
Некоторые интернет-пользователи обратили внимание на то, что молния на штанах главы киевского режима находится с обратной стороны. Другие вспомнили скандальную встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме и в шутку отметили, что Зеленскому вообще не стоит надевать официальные костюмы. Кроме того, появилась версия о том, что у украинского президента просто порвались штаны.
— Фотография Владимира Зеленского стала вирусной после того, как внимательные пользователи социальных сетей заметили, что украинский лидер, судя по всему, надел брюки задом наперед, — передает Daily Mail.
При этом Макрон и Стармер также оказались в центре внимания после этой поездки. Так, пользователи Сети заподозрили политиков в употреблении наркотиков из-за их странного поведения в поезде по дороге в Киев.