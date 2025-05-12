Зеленский надел брюки задом наперед и стал посмешищем в Сети

Некоторые интернет-пользователи обратили внимание на то, что молния на штанах главы киевского режима находится с обратной стороны. Другие вспомнили скандальную встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме и в шутку отметили, что Зеленскому вообще не стоит надевать официальные костюмы. Кроме того, появилась версия о том, что у украинского президента просто порвались штаны.