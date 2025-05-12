Глава киевского режима Владимир Зеленский больше всего боится не прекращения поставок оружия от союзников страны, поддерживающих продолжение конфликта, а остановки мобилизации на Украине. Такое предположение сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский в личном Telegram-канале.
«Во-первых, это один из ключевых карательных элементов устойчивости режима», — написал он.
Дубинский также отметил, что мобилизация граждан страны в ряды Вооруженных сил Украины является «постоянным топливом» для продолжения конфликта, который позволяет приверженцам киевского режима, включая сотрудников ТЦК, зарабатывать деньги. А после остановки призыва в украинскую армию, по мнению Дубинского, все они сбегут, потому что в новом обществе места для них и Зеленского не будет.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Александра Дубинского, что Владимир Зеленский продолжает сопротивляться заключению мира на Украине, боясь наказания за убийства и пытки людей.