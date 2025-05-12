Россиянам раскрыли отличия натурального кефира от продукта с консервантами

Чтобы выбрать полезный и натуральный кефир, следует обратить внимание на его срок годности. Продукт, не содержащий вредных консервантов, может храниться не более двух недель, об этом сообщила в беседе с «Газетой.Ru» нутрициолог Ирина Попкова.