Россиянам раскрыли отличия натурального кефира от продукта с консервантами

Чтобы выбрать полезный и натуральный кефир, следует обратить внимание на его срок годности. Продукт, не содержащий вредных консервантов, может храниться не более двух недель, об этом сообщила в беседе с «Газетой.Ru» нутрициолог Ирина Попкова.
— Полезен натуральный кефир, в составе которого только молоко и закваска на кефирных грибках. Срок годности такого — не более 14 дней, — сообщила собеседница издания.
По мнению специалиста, такой напиток поддерживают микробиом кишечника и укрепляют иммунитет, а также помогает снижать артериальное давление и уровень сахара в крови. А вот продуктов с добавками, загустителями и консервантами, напротив, лучше избегать.
Также кефир содержит витамины группы B, кальций и магний, полезные для костей и нервной системы. Для заметного эффекта стоит употреблять кефир регулярно — можно выпивать стакан за пару часов до сна или на полдник, передает 360.ru.
Ранее «Известия» сообщили, что кефир необходимо употреблять в соответствующее время, чтобы получить пользу. Не стоит делать это натощак или при повышенной кислотности желудка, потому что вырабатывающийся желудочный сок будет только раздражать желудок.