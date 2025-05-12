«Ъ»: В Чечне одобрили переименование трех городов

Правительственная комиссия по законодательной деятельности на заседании, прошедшем 12 мая, одобрили идею переименования трех городов в Чеченской Республике. Соответствующий законопроект подготовлен парламентом субъекта.
Как сообщает «Коммерсантъ», речь идет о городах Наурская, Шелковское и Серноводское. Местные депутаты предлагают назвать их Нерве (с чеченского — «север»), Терек (в честь реки, рядом с которой и находится поселение) и Серноводск соответственно.
Члены комиссии поддержали данные предложения, однако напомнили, что финансирование работ по переименованию географических объектов будет осуществлять Чеченская Республика.
Как KP.RU писал ранее, актриса Мария Шукшина вновь предложила переименовать Волгоград в Сталинград. Кто-то поддерживает эту идею, с которой уже много лет носятся сталинисты и коммунисты. Но есть и противники этой затеи.