Слюсарь назвал спасшего девушку от похищения 10-летнего мальчика героем

Спасший в Волгодонске девушку от похищения 10-летней мальчик Дмитрий Русаков является настоящим героем. Об этом в понедельник, 12 мая, заявил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
По словам губернатора, мальчик не испугался нападавшего и повел себя как настоящий мужчина. Он рассказал, что в одном из дворов города неизвестный попытался силой затащить прохожую в автомобиль. Русаков успел остановить нападавшего, после чего тот поспешил скрыться. К текущему моменту правоохранители уже задержали преступника.
— Дима — уже является примером гражданина «с большой буквы»… Особая благодарность родителям за то, что воспитали мальчика, которым можно и нужно гордиться, — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин в начале мая 2024 года наградил медалью «За спасение погибавших» трех подростков, которые помогали людям во время террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Кроме того, 15-летний гардеробщик Ислам Халилов, который спас людей из здания, получил грант на обучение в любом из российских вузов.