Слюсарь назвал спасшего девушку от похищения 10-летнего мальчика героем

По словам губернатора, мальчик не испугался нападавшего и повел себя как настоящий мужчина. Он рассказал, что в одном из дворов города неизвестный попытался силой затащить прохожую в автомобиль. Русаков успел остановить нападавшего, после чего тот поспешил скрыться. К текущему моменту правоохранители уже задержали преступника.