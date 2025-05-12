Финансист не исключил рост доллара до конца текущей недели

Несмотря на то, что рубль немного укрепился в рамках колебаний между майскими праздниками, он базово стремится к ослаблению. На неделе с 12 по 18 мая курс доллара составит 80−83 рубля, евро — 91−94 рубля, — цитирует издание собеседника.