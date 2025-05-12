Финансист не исключил рост доллара до конца текущей недели

Курс доллара может вырасти на текущей неделе, однако, значительных скачков на рынке валют в ближайшие дни не ожидается. Таким прогнозом с корреспондентом издания «Газета.Ru» поделился специалист в сфере финансовых рынков Максим Тимошенко.
Несмотря на то, что рубль немного укрепился в рамках колебаний между майскими праздниками, он базово стремится к ослаблению. На неделе с 12 по 18 мая курс доллара составит 80−83 рубля, евро — 91−94 рубля, — цитирует издание собеседника.
По словам финансиста, в настоящий момент поддержать отечественную валюту смогут сообщения о росте ВВП РФ в первом квартале текущего года, высокая ключевая ставка в 21% и другие меры, принимаемые со стороны властей.
Ранее RT сообщил, что валютный рынок может отреагировать на возможные переговоры России и Украины — то есть, в случае случае появления позитивных геополитических новостей доллар и евро могут попытаться обновить годовые минимумы, считают эксперты.
Летом на курс будут оказывать влияние цены на нефть. Если она останется в диапазоне $63−69 за баррель, рубль может стабилизироваться, передают «Известия».