Компания Google изменила фирменный логотип впервые за десять лет

Американская корпорация Google провела редизайн фирменного логотипа компании впервые за десять лет. Об этом сообщает портал 9to5google.
Фирменное изображение компании «G» после изменений приобрело плавный цветовой градиент, вместо четких цветовых секторов, которые раньше располагались на логотипе. При этом шрифт, использующийся при создании значка, остался прежним.
Обновленная версия логотипа Google уже отображается в приложении корпорации на мобильной операционной системе iOS. А вот в программе на платформе Android и браузерах пользователи по прежнему могут увидеть старую версию фирменного изображения эмблемы корпорации.
Последнее обновление логотипа Google проводила в 2015 году. Тогда фирменное изображение приобрело новый шрифт, а используемая в нем строчная буква «G» была изменена на заглавную.
Ранее KP.RU сообщал, что компания Google решила внедрить автоматическую перезагрузку операционной системы Android в целях безопасности.