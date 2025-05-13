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За неделю в Свердловской области на свет появились 643 малыша

На Урале за неделю на свет появились 643 малыша.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую неделю с 5 по 11 мая в Свердловской области родились 643 малыша. Из них 329 мальчиков и 314 девочек, среди которых восемь пар близнецов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

— Для двух свердловчанок это были восьмые по счету роды, а 212 новорожденных стали вторыми детьми у своих мам, — отметили в региональном ведомстве.

Отмечается, что среди новоиспеченных мам 451 женщина родила до 35 лет, а 184 мамочки стали родителями после 35 лет.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области более 2,4 тысяч пар планируют зарегистрировать свои отношения в мае. Так, самыми востребованными датами среди молодоженов стали 5, 15, 16, 25 и 30 мая. В региональном управлении ЗАГСа отмечают, что этот месяц символизирует чистую любовь.