Адаму Кадырову вручили медаль к 25-летию ОМОН «Ахмат-Грозный»

Кадыров также отметил вклад бойцов ОМОНа «Ахмат-Грозный» в достижение целей и задач специальной военной операции на Украине. По словам главы региона, военнослужащие с первых дней находятся в зоне боевых действий и за короткое время смогли зарекомендовать себя как одни из самых эффективных и боеспособных подразделений, об этом Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.