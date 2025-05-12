В Кинельском районе перекроют дороги 16−18 мая из-за велосипедистов

Ограничения вводятся в рамках проведения престижного спортивного мероприятия — Первенства Приволжского федерального округа по велоспорту.
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований, в период с 16 по 18 мая 2025 года на дорогах межмуниципального значения, расположенных в пределах Кинельского района Самарской области, временно ограничится движение автомобильного транспорта.
Так, график временного перекрытия выглядит следующим образом:
16 мая: Дорога, связывающая населенные пункты Бузаевка и Чубовка, а также трасса Урал-Маханово будет закрыта для проезда транспорта.
17 мая: Будут закрыты участки дороги, ведущие от деревни Урал до села Муханово.
18 мая: Опять будет закрыта дорога Бузаевка-Чубовка-Урал-Маханово.
Во всех перечисленных местах ограничений транспортного движения будут выставлены дополнительные временные дорожные знаки, предупреждающие водителей о запрете въезда на указанные участки трасс.
Важно подчеркнуть, что ограничение передвижения действует строго в дневное время суток, начиная с восьми утра и заканчивая тремя часами пополудни.
Чиновники просят автомобилистов с уважением отнестись к введённым мерам и учитывать возможные временные трудности при планировании маршрутов поездок.
Рекомендуется заблаговременно ознакомиться с картами объездных путей и альтернативных направлений движения, чтобы уменьшить дискомфорт и повысить безопасность перемещения.
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