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В Кинельском районе перекроют дороги 16−18 мая из-за велосипедистов

Ограничения вводятся в рамках проведения престижного спортивного мероприятия — Первенства Приволжского федерального округа по велоспорту.

Ограничения вводятся в рамках проведения престижного спортивного мероприятия — Первенства Приволжского федерального округа по велоспорту.

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований, в период с 16 по 18 мая 2025 года на дорогах межмуниципального значения, расположенных в пределах Кинельского района Самарской области, временно ограничится движение автомобильного транспорта.

Так, график временного перекрытия выглядит следующим образом:

16 мая: Дорога, связывающая населенные пункты Бузаевка и Чубовка, а также трасса Урал-Маханово будет закрыта для проезда транспорта.

17 мая: Будут закрыты участки дороги, ведущие от деревни Урал до села Муханово.

18 мая: Опять будет закрыта дорога Бузаевка-Чубовка-Урал-Маханово.

Во всех перечисленных местах ограничений транспортного движения будут выставлены дополнительные временные дорожные знаки, предупреждающие водителей о запрете въезда на указанные участки трасс.

Важно подчеркнуть, что ограничение передвижения действует строго в дневное время суток, начиная с восьми утра и заканчивая тремя часами пополудни.

Чиновники просят автомобилистов с уважением отнестись к введённым мерам и учитывать возможные временные трудности при планировании маршрутов поездок.

Рекомендуется заблаговременно ознакомиться с картами объездных путей и альтернативных направлений движения, чтобы уменьшить дискомфорт и повысить безопасность перемещения.

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