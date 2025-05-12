Врач объяснила, почему сочетание алкоголя с газировкой усиливает похмелье

Любителей сладких коктейлей ждет тяжелое разочарование утром: головная боль после вечеринки у них окажется сильнее, чем у тех, кто предпочитает употреблять «чистые» напитки. Дело в том, что смесь спиртного с газировкой усиливает похмелье, об этом предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог Дарья Хайкина.
— Сочетание сахара, газа и спирта усиливает обезвоживание и нарушает электролитный баланс. Это значит, что с утра вас может ждать не просто головная боль, а полное ощущение разбитости, слабость, раздражительность и тошнота, — предупредила доктор.
Медик добавила, что, пузырьки углекислого газа раздражают слизистую желудка, алкоголь быстрее всасывается в кровь, а значит человек пьянеет гораздо быстрее. В таком режиме печень и поджелудочная испытывают повышенную нагрузку, наблюдаются резкие скачки сахара. Безопасной дозой считается — 1 коктейль за вечер.
Ранее 360.ru сообщил, что также не стоит смешивать разные виды алкоголя и пить на голодный желудок — так алкоголь всасывается быстрее, а печень получает дополнительную нагрузку.
По данным телеканала «Царьград», определение количества алкоголя, которое может нанести серьёзный вред здоровью, является крайне сложной задачей в связи с индивидуальными особенностями каждого человека и его состоянием здоровья. Именно поэтому безопасной дозы алкоголя не существует.