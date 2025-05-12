Врач объяснила, почему сочетание алкоголя с газировкой усиливает похмелье

Любителей сладких коктейлей ждет тяжелое разочарование утром: головная боль после вечеринки у них окажется сильнее, чем у тех, кто предпочитает употреблять «чистые» напитки. Дело в том, что смесь спиртного с газировкой усиливает похмелье, об этом предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог Дарья Хайкина.