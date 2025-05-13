Роспотребнадзор проверил воздух после едкого душка на северо-востоке Петербурга

Как сообщили в Роспотребнадзоре Петербурга и Ленобласти, концентрация загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха городских и сельских поселений, обеспечивающие их безопасность для здоровья.
Проверять воздух пришлось после аварийного сброса давления в котле, где разогревали краску для разметки дороги. В управлении уточнили, что аварийная ситуация произошла в Уманском переулке, 73. Пробы отбирали в 400 метрах, на территории ближайшей жилой застройки на шоссе Революции с учетом направления ветра.
По словам читателей «Фонтанки», едким пахло в районе товарной железнодорожной станции Полюстрово примерно в 14:50. Кроме химического запаха, можно было заметить плотный белый дым. «Дышать было невозможно, жжение глаз, горела носоглотка», — описал ощущения один из местных жителей.