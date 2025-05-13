Роспотребнадзор проверил воздух после едкого душка на северо-востоке Петербурга

Проверять воздух пришлось после аварийного сброса давления в котле, где разогревали краску для разметки дороги. В управлении уточнили, что аварийная ситуация произошла в Уманском переулке, 73. Пробы отбирали в 400 метрах, на территории ближайшей жилой застройки на шоссе Революции с учетом направления ветра.