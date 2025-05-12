Полиция нашла юношу, пославшего снимок порноактёра для панно с ветеранами

Сотрудники полиции нашли несовершеннолетнего, который отправил фотографию американского порноактёра для панно с ветеранами в городе Железногорске, расположенном в Курской области, информирует ТАСС.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источника в силовых структурах Курской области.
«Личность подростка, отправившего фотографию, была установлена и им дано объяснение», — сказал источник.
По словам подростка, это была «шутка».
В настоящее время проводится проверка, назначена экспертиза изображения.
Ранее сообщалось, что злоумышленники похитили у 95-летнего пенсионера из Санкт-Петербурга свыше десяти миллионов рублей, они внушили ему, что денежные средства следует задекларировать.