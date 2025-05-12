Советскую актрису и вдову режиссера Леонида Гайдая Нину Гребешкову похоронят 14 мая на Кунцевском кладбище. Церемония прощания с артисткой пройдет в закрытом формате. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщила ее внучка Ольга Худякова.
— Похороны пройдут 14 мая на Кунцевском кладбище. Само прощание будет в закрытом формате, на кладбище можно будет присутствовать, — заявила родственница актрисы.
В ответ на вопрос о причинах смерти Гребешковой она подчеркнула, что ее бабушка не болела, и назвала причиной ухода из жизни «возраст», передает ТАСС.
О смерти Нины Гребешковой стало известно 12 мая — об этом сообщили в Союзе кинематографистов России. В организации отметили, что артистка много своего времени посвящала работе над созданием документальных фильмов о супруге, проводила вечера и творческие встречи в память о нем. Также она исполнила роли в таких известных советских фильмах, как «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!» и «Спортлото-82».