Нину Гребешкову похоронят 14 мая

О смерти Нины Гребешковой стало известно 12 мая — об этом сообщили в Союзе кинематографистов России. В организации отметили, что артистка много своего времени посвящала работе над созданием документальных фильмов о супруге, проводила вечера и творческие встречи в память о нем. Также она исполнила роли в таких известных советских фильмах, как «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!» и «Спортлото-82».