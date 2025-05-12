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Появилось видео удара ФАБ-3000 по ВСУ в Курской области

На кадрах видны обломки техники украинских подразделений.

Российские войска сбросили фугасную авиабомбу одного из крупнейших калибров (ФАБ-3000) на подразделения украинской армии, которые наступали на Теткино в Курской области. Кадры удара опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Отряд Смуглянки выявил скопление пехоты ВСУ в районе Теткино, затем навел авиацию ВКС России для удара управляемой авиабомбой ФАБ-3000 по скоплениям сил врага в Курском приграничье», — говорится в сообщении.

На видеозаписи зафиксирован момент взрыва и обломки уничтоженной украинской техники.

Ранее, 12 мая, временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщал об атаке украинских сил на поселок Глушково с использованием FPV-дронов. В результате этой атаки, по словам Хинштейна, один жилой дом был полностью разрушен, а другой загорелся.