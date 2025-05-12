Появилось видео удара ФАБ-3000 по ВСУ в Курской области

Ранее, 12 мая, временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщал об атаке украинских сил на поселок Глушково с использованием FPV-дронов. В результате этой атаки, по словам Хинштейна, один жилой дом был полностью разрушен, а другой загорелся.