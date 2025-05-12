Экономист прокомментировал идею введения налога для богатых безработных в РФ

— Обычный критерий богатства — доход самого гражданина, а не его родителей. Если критерии богатства — это доходы родителей, то получается, что любой трудоспособный и официально работающий гражданин, у которого родители — неработающие пенсионеры, малоимущий, и тогда ему полагаются льготы от государства. Предложение не жизнеспособно, — считает собеседник издания.