Экономист прокомментировал идею введения налога для богатых безработных в РФ

Идея ввести в России, так называемый, налог на бездельников, совершенно не жизнеспособная инициатива, которая не выдерживает критики, так как не всегда понятно, кого именно можно считать богатым. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился экономист, специалист в сфере финансовых коммуникаций Андрей Лобода.
— Обычный критерий богатства — доход самого гражданина, а не его родителей. Если критерии богатства — это доходы родителей, то получается, что любой трудоспособный и официально работающий гражданин, у которого родители — неработающие пенсионеры, малоимущий, и тогда ему полагаются льготы от государства. Предложение не жизнеспособно, — считает собеседник издания.
Он добавил, что также есть люди, которые получают прибыль на фондовом или валютном рынках и платят налоги, таким образом, не являясь трудоустроенными, но получая доход. Таким образом, по словам экономиста, «непонятно, кого относить к богатым».
Ранее 360.ru сообщил, что предложение вряд ли воплотят в жизнь, поскольку оно плохо администрируется и потребует значительных затрат от государства на сбор и анализ информации.
Профессор Финансового университета Александр Сафонов заявил ранее, что в России нужно ввести фиксированный налог на доходы физлиц (НДФЛ) для «профессиональных бездельников». К ним он отнес живущих за счет сдачи недвижимости, а также неработающих обеспеченных людей: домохозяек, детей богатых родителей и прочих, живущих на иждивении у родственников или знакомых, передает телеканал «Царьград».