«Гадкий Евросоюз»: Трамп рассказал, что ЕС относится к США хуже, чем Китай

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что Европейский Союз демонстрирует более враждебное отношение к Америке, нежели к Китаю. Такое заявление прозвучало в время обсуждения текущего состояния торговых отношений между США и ЕС.
«Европейский союз во многом является более гадким, чем Китай. У нас на руках все карты. Они к нам относились очень несправедливо», — заявил Трамп.
При этом Трамп заверил, что приложит все усилия для достижения значительных торговых уступок со стороны Европейского Союза.
Американский глава также указал на импорт европейских автомобилей и аграрной продукции в Соединенные Штаты как на ключевые проблемные вопросы.
Ранее глава Белого дома заявил, что из-за введенных им пошлин страны, попавшие под ограничения, целуют его в зад.