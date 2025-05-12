«Гадкий Евросоюз»: Трамп рассказал, что ЕС относится к США хуже, чем Китай

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что Европейский Союз демонстрирует более враждебное отношение к Америке, нежели к Китаю. Такое заявление прозвучало в время обсуждения текущего состояния торговых отношений между США и ЕС.