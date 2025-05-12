«Не смогут перевариться»: диетолог посоветовал пожилым отказаться от жирной кисломолочки

Людям в возрасте лучше отказаться от жирного творога, сметаны или ряженки. Конечно, брать кисломолочные продукты с пометкой «обезжирено» тоже не стоит, но и выбирать угощения с высокой долей жирности уже не рекомендуется. Такой совет в разговоре с изданием aif.ru озвучил врач диетолог-эндокринолог Антон Поляков.
— Пожилым людям лучше выбирать стандартную жирность. Не надо уходить в 0%, но и, соответственно, сильно жирные продукты тоже потреблять не нужно. Сильно жирные продукты могут не перевариваться нормально у пожилых людей, — объяснил собеседник издания.
Медик уточнил, что у пенсионеров, при употреблении подобного рода продуктов, могут возникнуть проблема в работе желчного пузыря и кишечника в целом.
При этом пожилым важно употреблять достаточное количество молока и молочных продуктов, чтобы компенсировать недостаток кальция, который нередко возникает в зрелом возрасте, сообщил RT.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что кефир способен значительно улучшить состояние как пищеварительной, так и иммунной систем, так как продукт содержит пробиотики — микроорганизмы, полезные для поддержания здоровой микрофлоры кишечника.