«Не смогут перевариться»: диетолог посоветовал пожилым отказаться от жирной кисломолочки

Людям в возрасте лучше отказаться от жирного творога, сметаны или ряженки. Конечно, брать кисломолочные продукты с пометкой «обезжирено» тоже не стоит, но и выбирать угощения с высокой долей жирности уже не рекомендуется. Такой совет в разговоре с изданием aif.ru озвучил врач диетолог-эндокринолог Антон Поляков.