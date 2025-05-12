От выпадения волос до бесплодия: врач рассказала, почему важно выбрать правильный офисный стул и как это сделать

В офисе или «на удаленке» — современный человек очень много времени проводит за компьютером. И важно, чтобы рабочее место было правильно оборудовано. О том, чем грозит выбор неподходящего кресла и как выбрать нужное, рассказала aif.ru врач, реабилитолог Леля Савосина.
— Сиденье стула обычно вызывает сильное сгибание в тазобедренных и коленных суставах. Неправильно подобранный стул может не поддерживать поясницу или, наоборот, выталкивать её вперёд. В результате могут возникать нарушение зрения, выпадение волос, а также грыжи, простатит, снижение либидо и как следствие — бесплодие из-за нарушения кровоснабжения, — отметила специалист.
По словам медика, стул должен подбираться индивидуально. Учитываются рост, вес, длина ног и спины, особенности осанки. При этом, большинство офисных кресел рассчитаны на человека ростом около 175 см, что делает их неудобными для людей выше или ниже.
Идеальный стул регулируется по высоте, имеет поддержку поясницы, обеспечивает угол 90 градусов в тазобедренных и коленных суставах и умеренно жесткий, — посоветовала эксперт.
Ранее RT сообщил, что 20% россиян занимаются физической активностью в офисе. Ещё 6% занимаются физической активностью до или после работы прямо в офисе.
Чтобы справиться с гиподинамией, особенно это касается работников офиса, медики советуют каждые 40 минут делать разминку и ходить по лестнице вверх-вниз, передает 360.ru.