От выпадения волос до бесплодия: врач рассказала, почему важно выбрать правильный офисный стул и как это сделать

В офисе или «на удаленке» — современный человек очень много времени проводит за компьютером. И важно, чтобы рабочее место было правильно оборудовано. О том, чем грозит выбор неподходящего кресла и как выбрать нужное, рассказала aif.ru врач, реабилитолог Леля Савосина.