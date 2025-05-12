Сирия предложит США свои ресурсы в обмен на отмену санкций

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа выразил надежду на нормализацию отношений с США и стремится организовать переговоры с Дональдом Трампом, передает Reuters. Согласно данным The Times, такой диалог может пройти в рамках ближневосточного турне американского лидера — встреча потенциально состоится на текущей неделе в Саудовской Аравии.
Согласно публикации The Times, Ахмед аш-Шараа готов предоставить экономические уступки в обмен на снятие американских санкций, действующих со времен президентства Башара Асада. В числе возможных уступок рассматривается соглашение о допуске американского бизнеса к освоению сирийских месторождений полезных ископаемых по модели, аналогичной украинскому соглашению.
Источники также уточняют, что временный президент рассматривает возможность присоединения страны к Авраамским соглашениям, которые ранее нормализовали отношения Израиля с рядом арабских государств. Издание сообщает и о готовности Дамаска допустить израильское присутствие в регионе Голанских высот на юго-западе Сирии.
Ранее KP.RU писал, что военную базу США атаковали ракетами в районе Конико в восточной части Сирии.