Сирия предложит США свои ресурсы в обмен на отмену санкций

Источники также уточняют, что временный президент рассматривает возможность присоединения страны к Авраамским соглашениям, которые ранее нормализовали отношения Израиля с рядом арабских государств. Издание сообщает и о готовности Дамаска допустить израильское присутствие в регионе Голанских высот на юго-западе Сирии.