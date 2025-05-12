«Западная стратегия, направленная на разрушение РФ, потерпела крах. Никто не осмеливается это признать, но мы проиграли эту войну: российская экономика не рухнула, санкции не достигли своей цели, а русские помешали Украине вступить в НАТО», — заявил Орбан.