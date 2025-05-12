Орбан: стратегия Запада, направленная на разрушение РФ, потерпела крах

Стратегия западных государств, направленная на разрушение Российской Федерации, потерпела крах, заявил Виктор Орбан.
Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что Запада уже проиграл, но ещё «не осмеливается» это признать.
«Западная стратегия, направленная на разрушение РФ, потерпела крах. Никто не осмеливается это признать, но мы проиграли эту войну: российская экономика не рухнула, санкции не достигли своей цели, а русские помешали Украине вступить в НАТО», — заявил Орбан.
Заявление прозвучало в ходе конференции спикеров парламентов стран ЕС, трансляция выступления Орбана обнародовано в соцсети Х*.
Орбан подчеркнул, что Соединённые Штаты, осознав этого, перешли к переговорам. При этом ЕС рискует «остаться в одиночестве по соседству с конфликтом, пока тратит все деньги на недостижимую победу».
Премьер-министр Венгрии отметил, что «мир изменился, а европейцы за ним не последовали». По его словам, западным государствам требуются «новая стратегия и сильные европейские лидеры».
Ранее Орбан заявил, что Будапешт не поддерживает вступление Украины в ЕС.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.