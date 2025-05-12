Врач рассказала, как поддержать здоровье щитовидки

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что по статистике, почти каждый третий взрослый человек сталкивается с отклонением в работе щитовидной железы. Существует ряд симптомов, которые указывают на нарушения в работе органа. К ним относят появление зоба — шишки или опухоли на шее, которую можно заметить при глотании. Также заболевания щитовидки можно определить, если человек вдруг стал чувствовать себя уставшим, вялым, отмечаются проблемы с концентрацией, работоспособностью, сексуальным влечением, возможны нарушения сна, нервозность, раздражительность.