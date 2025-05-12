Врач рассказала, как поддержать здоровье щитовидки

Щитовидная железа — очень важный орган, который влияет на здоровье всего организма. Поддержать его работу поможет правильное питание, какие продукты следует выбирать, сообщила в беседе с «РИАМО» врач-эндокринолог Наталия Тананакина.
— Чтобы поддерживать работу органа в нормальном состоянии, необходимо добавлять в рацион морскую рыбу, водоросли, чеснок, лук и шпинат. Хурма и фейхоа — сладкие источники йода, особенно важные для жителей регионов с дефицитом этого элемента, — считает медик.
Доктор также рекомендовала избегать фастфуда, избытка сахара и глютена, которые нарушают гормональный баланс. Она напомнила, что щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые регулируют обмен веществ, работу сердца, нервной системы и репродуктивную функцию.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что по статистике, почти каждый третий взрослый человек сталкивается с отклонением в работе щитовидной железы. Существует ряд симптомов, которые указывают на нарушения в работе органа. К ним относят появление зоба — шишки или опухоли на шее, которую можно заметить при глотании. Также заболевания щитовидки можно определить, если человек вдруг стал чувствовать себя уставшим, вялым, отмечаются проблемы с концентрацией, работоспособностью, сексуальным влечением, возможны нарушения сна, нервозность, раздражительность.
При появлении перечисленных признаков, следует сходить в больницу на консультацию к эндокринологу, передает телеканал «Царьград».