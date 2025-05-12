Синоптик назвала даты прихода устойчивого тепла в Москву

На календаре разгар весны, а до настоящего тепла еще далеко — такой неутешительный прогноз озвучила в беседе с изданием «РИАМО» главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в столице и Московском регионе устойчивая теплая погода установится лишь к концу месяца, а пока жителей и гостей ожидают порядком поднадоевшие температурные качели.