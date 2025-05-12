Синоптик назвала даты прихода устойчивого тепла в Москву

На календаре разгар весны, а до настоящего тепла еще далеко — такой неутешительный прогноз озвучила в беседе с изданием «РИАМО» главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в столице и Московском регионе устойчивая теплая погода установится лишь к концу месяца, а пока жителей и гостей ожидают порядком поднадоевшие температурные качели.
— За прошедшие дни мая мы видим, что температура воздуха все это время ниже нормы на 6−7 градусов. Все модели прогнозов говорят о том, что прихода устойчивого тепла стоит ждать только в последние 5 дней мая, — предупредила собеседница издания.
По словам метеоролога, начало наступившей недели также будет довольно прохладным, хотя, согласно климатическим нормам, столбик термометра сейчас должен показывать примерно плюс 15 градусов. Данную отметку москвичи смогут увидеть лишь к середине недели, отметила специалист.
По данным 360.ru, наиболее теплыми днями на этой неделе станут пятница и суббота, 16 и 17 мая, когда воздух прогреется до уровня +18… +20. Про воскресенье сказать сложно: не исключено, что на стыке второй и третьей декады снова придет похолодание, считают синоптики.
13 мая в столице ожидается умеренный дождь, в ночь на среду также дождливая погода, в четверг — локальные небольшие дожди, передает RT.