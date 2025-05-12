Психотерапевт перечислила проблемы, с которыми чаще всего сталкиваютсы бумеры, зумеры и миллениалы

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что миллениалы не особенно склонны к риску, а вот поколение Z известно тем, что ценит экологичность, социальные инициативы и осознанное потребление. Согласно последним исследованиям, поколение Z, родившееся между 1997 и началом 2010-х годов, выросло с мобильным телефоном в руках и быстро адаптировалось к новым технологиям и тенденциям.