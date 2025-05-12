Психотерапевт перечислила проблемы, с которыми чаще всего сталкиваютсы бумеры, зумеры и миллениалы

Стресс и тревогу можно испытывать в любом возрасте, но, как оказалось, у разных поколений существуют свои трудности, из-за которых чаще всего приходится испытывать переживания. О них сообщила в разговоре с корреспондентом «РИАМО» врач-психотерапевт Ирина Крашкина.
— Миллениалы часто испытывают давление на работе из-за недостаточной стабильности на рынке труда, а также проблемы с финансами, которые создают значительное напряжение. Также они сталкиваются с трудностями в личных отношениях, включая проблемы с доверием и обязательствами, — считает эксперт.
А вот зумеры, по ее словам, чаще испытывают проблемы с самовосприятием и идентичностью. Кроме того, воздействие социальных сетей создает давление адаптироваться к идеалам, приводя к тревожным расстройствам и проблемам с самооценкой.
— Нередко возникает и стресс из-за будущего. Из-за постоянных изменений в мире, включая экологические угрозы и экономическую нестабильность, зумеры могут ощущать страх за будущее, — отмечает психотерапевт.
Что касается наиболее старшего поколения, бумеров, то их беспокоят проблемы со здоровьем, изоляция и одиночество: а также адаптация к новым технологиям.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что миллениалы не особенно склонны к риску, а вот поколение Z известно тем, что ценит экологичность, социальные инициативы и осознанное потребление. Согласно последним исследованиям, поколение Z, родившееся между 1997 и началом 2010-х годов, выросло с мобильным телефоном в руках и быстро адаптировалось к новым технологиям и тенденциям.
Теория поколений — концепция, которая помогает понять, как различные возрастные группы людей формируются под влиянием социальных, экономических и культурных факторов, передает 360.ru.