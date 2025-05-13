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Детские сады неполного дня планируют создать в Ленобласти

Этот позволит временно снизить дефицит мест в обычных детсадах.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинградской области планируют создать детские сады с неполным рабочим днем. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко на встрече с уполномоченной по правам ребенка Татьяной Толстовой.

— Лицензии на такую форму работы получат организации, которые готовы создавать детские учреждения с сокращённым временем пребывания детей. Этот шаг позволит временно снизить дефицит мест в обычных детсадах, — отметил глава региона.

Кроме того, новый формат снимет часть нагрузки с действующих детских учреждений и даст родителям возможность выбирать более гибкий режим посещения для своих детей.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу девочки, получившей травму на детской площадке в одном из дошкольных учреждений Василеостровского района. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.