Детские сады неполного дня планируют создать в Ленобласти

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу девочки, получившей травму на детской площадке в одном из дошкольных учреждений Василеостровского района. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.