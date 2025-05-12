Россиян предупредили о новых схемах кибермошенниках перед ЕГЭ и сезоном отпусков

Кибермошенники придумали новые схемы обмана россиян перед сезоном отпусков и ЕГЭ и ОГЭ. Для того, чтобы ввести жертв в заблуждение, они создают поддельные сайты, об этом предупредил в разговоре с изданием «РИАМО» председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.
Накануне ЕГЭ и ОГЭ запущено более 100 фейковых сайтов и десятки Telegram-каналов, где продаются ответы на экзаменационные вопросы. После оплаты человеку загружается вирус, который крадет информацию с устройства, — предупредил специалист.
По его словам, также появляется множество ресурсов по продаже авиабилетов со значительными скидками в сезон отпусков, воспользовавшись которыми человек теряет средства.
Ранее RT сообщил, что все, что требует «подтвердить код», «перевести деньги на безопасный счет», можно сразу считать атакой и мошенническим действием. Сообщения с неизвестных адресов, особенно с ссылками и обещаниями компенсаций или выплат, гарантированно фишинг.
Разговоры с мошенниками через телефонные звонки или мессенджеры могут представлять серьёзную угрозу, поэтому лучше как можно быстрее положить трубку, предупреждает телеканал «Царьград».