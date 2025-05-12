Россиян предупредили о новых схемах кибермошенниках перед ЕГЭ и сезоном отпусков

Кибермошенники придумали новые схемы обмана россиян перед сезоном отпусков и ЕГЭ и ОГЭ. Для того, чтобы ввести жертв в заблуждение, они создают поддельные сайты, об этом предупредил в разговоре с изданием «РИАМО» председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.