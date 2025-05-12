Столкновения начались в столице Ливии, слышны звуки стрельбы

27 апреля в курортном городе Миртл-Бич в американском штате Южная Каролина произошла перестрелка, в результате который один человек погиб и еще 11 получили травмы. В ходе возникших беспорядков один из участников стычки открыл огонь, в ответ на что полицейский также применил оружие и попал в человека, который вскоре скончался на месте.