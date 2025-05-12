Столкновения начались в столице Ливии, слышны звуки стрельбы

В ливийском Триполи начались вооруженные столкновения, на улицах слышны выстрелы. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщил телеканал Al Mayadeen.
МВД страны призвало жителей столицы оставаться в своих домах.
— (Министерство внутренних дел Ливии — прим. «ВМ») призывает всех жителей Триполи оставаться дома и не выходить на улицу в связи с продолжающимися столкновениями между 444-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности, — говорится в заявлении ведомства.
Согласно данным журналистов, столкновения в Триполи начались после убийства главы аппарата Абдельгани аль-Кикли. В связи с ситуацией в столице Ливии работа международного аэропорта Митига была приостановлена, а текущие рейсы перенаправили в Мисурату, передает канал.
По информации газеты Al Wasat, в результате столкновения был убит Глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли, передает РИА Новости.
27 апреля в курортном городе Миртл-Бич в американском штате Южная Каролина произошла перестрелка, в результате который один человек погиб и еще 11 получили травмы. В ходе возникших беспорядков один из участников стычки открыл огонь, в ответ на что полицейский также применил оружие и попал в человека, который вскоре скончался на месте.