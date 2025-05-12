Продали всё ради круиза: пара путешественников отказалась от бизнеса, чтобы увидеть 147 стран

Йохан и Ланетт Канен жили на Гавайях. За десять лет они построили бизнес по аренде автомобилей. Однако, чтобы отправиться в путешествие, паре потребовалось продать нажитое. По словам супругов, круиз оказался даже дешевле жизни на Гавайях.