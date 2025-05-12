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Продали всё ради круиза: пара путешественников отказалась от бизнеса, чтобы увидеть 147 стран

Супруги Канен продали бизнес ради 3,5 лет жизни на круизном лайнере.

Источник: Комсомольская правда

Супруги Йохан и Ланетт Канен более полугода живут на лайнере. Они отправились в кругосветное путешествие, променяв бизнес на 3,5 года круиза. За это время пара посетит 147 стран, рассказали супруги Daily Mail.

Йохан и Ланетт Канен жили на Гавайях. За десять лет они построили бизнес по аренде автомобилей. Однако, чтобы отправиться в путешествие, паре потребовалось продать нажитое. По словам супругов, круиз оказался даже дешевле жизни на Гавайях.

«Для нас это было очевидным решением, мы оба немного сумасшедшие. Мы просто хотим приключений и впечатлений», — поделился путешественник Йохан Канен.

Один из британских пенсионеров Джеймс Месшем, как и супружеская пара, решил отправиться в круиз. Всё закончилось печально. На лайнере произошел конфликт, в результате которого пенсионер получил травмы. Они оказались несовместимыми с жизнью.