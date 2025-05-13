Что можно и нельзя делать в день Якова Теплого 13 мая на Иакова Заведеева

Запрещено надевать вещи красного и розового цветов. Это грозит тем, что на протяжении года можно так и не встретить свою вторую половинку. Не следует на 13 мая планировать длительные поездки. Все может обернуться неприятностями. Не рекомендуется устраивать помолвки, свататься, играть свадьбы. Предки верили, что брак окажется несчастным.