Что можно и нельзя делать в день Якова Теплого 13 мая на Иакова Заведеева

Православная церковь 13 мая вспоминает брата Ивана Богослова — Иакова Заведеева. В народе принято праздновать день Якова Теплого. Все дело в том, что с указанной даты устанавливалась теплая погода.
Что нельзя делать 13 мая.
Запрещено надевать вещи красного и розового цветов. Это грозит тем, что на протяжении года можно так и не встретить свою вторую половинку. Не следует на 13 мая планировать длительные поездки. Все может обернуться неприятностями. Не рекомендуется устраивать помолвки, свататься, играть свадьбы. Предки верили, что брак окажется несчастным.
Что можно делать 13 мая.
По традиции, было принято готовить блюда из молочных продуктов, а также яиц и овощей. Кроме того, 13 мая строили планы на будущее.
Согласно приметам, цветение черемухи указывает о скором похолодании. Вместе с тем ясное небо на восходе обещает теплое лето.
Ранее мы писали, что сроки отключения горячей воды в Минске в мае переносятся из-за холодной погоды.
Тем временем власти заявили о включении отопления в жилье и социальных объектах в Минске и по всей Беларуси из-за холодной погоды.
Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов дал надежду на потепление в Беларуси на неделе с 12 по 18 мая.
Кстати, Белгидромет сказал про холод и сильные дожди в Беларуси: «Не приходится рассчитывать на тепло и в ближайшее время».