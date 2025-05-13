Народный календарь. Что нельзя делать с молоком на Мавру Рассадницу, 16 мая

В старину на Мавру Рассадницу запрещалось проливать молоко на стол. Согласно поверьям, если допустить такую оплошность, то могут прийти неприятные гости, которые навлекут на человека беду. На Руси считали, что даже если одна маленькая капля молока упадет на стол, то неприятности неизбежны.