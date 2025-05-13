Народный календарь. Что нельзя делать с молоком на Мавру Рассадницу, 16 мая

16 мая православные чтут память мучеников Тимофея и Мавры Фиваидских, которые жили на рубеже III-IV веков. Они пострадали за свою веру, но не отказались от христианства. В народном календаре эта дата получила название Мавра Рассадница, Мавра Молочница или Мавра — зеленые щи.
В старину на Мавру Рассадницу запрещалось проливать молоко на стол. Согласно поверьям, если допустить такую оплошность, то могут прийти неприятные гости, которые навлекут на человека беду. На Руси считали, что даже если одна маленькая капля молока упадет на стол, то неприятности неизбежны.
Также в эту дату не следует предаваться печали и плохим воспоминаниям. Если уныние не прогнать, то это состояние продлится еще 40 дней.
Приметы погоды:
Черемуха зацвела — к скорому похолоданию.
Если много росы по утру, то огурцы в этом году уродятся на славу.
Листья на ясене еще не распустились, а дуб уже зеленый стоит — жди засушливое лето.
Коли гуси и утки крыльями машут, придет непогода.
Именины отмечают: Николай, Павел, Петр, Тимофей.