День прыгающей лягушки и День лепрекона: какие праздники отмечают в России и мире 13 мая

13 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День прыгающей лягушки, День лепрекона и Всемирный день техники для будущего.
День прыгающей лягушки.
День прыгающей лягушки придумали под впечатлением от рассказа Марка Твена «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса», в котором один из персонажей сделал из своей лягушки профессиональную спортсменку, которая обходила других амфибий на бегах. В эту дату проводятся не только лягушачьи бега, но и соревнования среди людей по прыжкам.
День лепрекона.
Цели Дня лепрекона — пробудить интерес к ирландскому фольклору, принести веселье в повседневную жизнь и поддержать традицию рассказывания сказок. Праздник можно отметить, нарядившись в зеленую одежду и костюмы лепреконов, посетив фольклорные мероприятия, квесты и викторины, прочитав ирландские сказки, а также украсив дом и другие помещения зелеными предметами, радугами и горшочками с золотом.
Всемирный день техники для будущего.
Дата всемирного дня техники для будущего выбрана не случайно: 13 мая 1884 года состоялось первое общее собрание Американского института инженеров-электриков. В честь праздника проводятся лекции, конференции и другие тематические мероприятия. Обычным людям предлагается помечтать о технологиях будущего, а также написать фантастический футуристический рассказ.