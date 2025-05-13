День прыгающей лягушки и День лепрекона: какие праздники отмечают в России и мире 13 мая

День прыгающей лягушки придумали под впечатлением от рассказа Марка Твена «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса», в котором один из персонажей сделал из своей лягушки профессиональную спортсменку, которая обходила других амфибий на бегах. В эту дату проводятся не только лягушачьи бега, но и соревнования среди людей по прыжкам.